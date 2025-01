Nezaobilazno pitanje koja okolina upućuje svakoj budućoj nevesti glasi: kako ćeš se prezivati? Iako živimo u sredini u kojoj se podrazumeva da žena na venčanju uzme muževljevo prezime, drugačija je situacija kada su u pitanju žene koje se bave javnom poslom. S obzirom na to da su pojedine dame izgradile i formirale karijeru sa devojčakim prezimenom, odlučile su da ne uzmu suprugovo prezime. Međutim, postoje i one koje ispoštovale tradiciju i promenile prezime, ali i one koje su na devojačko dodale muževljevo.