- Prijavila sam da je jedna Fejsbuk stranica objavila moju montiranu fotografiju sa eksplicitnim sadržajem, i u prijavi navela da postoji visok stepen sumnje da je u tome učestvovala izvesna S. J. i njoj bliske osobe iz okoline Beograda. S obzirom na to da se ona tokom tadašnjeg, povremenog boravka u Crnoj Gori predstavljala kao visokopozicionirani službenik Bezbednosno-informativne agencije (BIA), to navodi na sumnju da je ODT iz straha od bezbednosnih struktura Srbije spise predmeta uputilo kolegama u Beogradu i, naravno, po tome se nije još postupalo - ističe ona.

- To što me država u kojoj živim i radim nije zaštitila ima za posledicu brojne probleme kroz koje prolazim. Tužilaštvo nije ništa preduzelo da se uzme dokazni materijal u vidu mobilnog telefona i da se utvrdi s kojih se brojeva slao materijal na razne brojeve i ko stoji iza ovih stranica i portala. ODT Pljevlja je pre nego je sprovelo ijednu radnju spakovalo spise predmeta i poslalo ih Srbiji, jer je prijavljena državljanka Srbije. Nisu uzeli u obzir da je mesto izvršenja krivičnog dela Crna Gora i crnogorske Fejsbuk stranice. Kada sam ih pitala što su uradili po mojoj prijavi, prvo nisu odgovarali, a nakon insistiranja rekli su da su predmet prosledili Srbiji. Rezultat njihovog nečinjenja je da osobe koje me proganjaju slobodno, bez straha od krivične odgovornosti, nastavljaju s progonom i pokušajem diskreditacije. Maltene nastavljaju da uništavaju moj život i život mog deteta, ali država čiji smo državljani je slepa na to, ili ih jednostavno nije briga jer nije njihov život u pitanju - zaključuje Pekovićeva.