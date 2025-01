- Sve vreme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa. Koliko god ljudi mislili da je to greška, mislim da sam stvarno naučila puno o životu time što sam na neki način morala da nađem nešto u čemu sam dobra bez nekakvog znanja, hajmo reći. Sve vreme sam nalazila to nešto što bi me ispunilo i na kraju sam došla do ovog i drago mi je, iskreno - govorila je Ela.