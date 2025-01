- Mnogo puta su me nazivali Šiptarom, a ja sam Srbin sa Kosova, deca to nisu shvatala tada, gledali su da me isprovociraju. Drugačije sam se oblačio, bio sam drugačiji, nisam imao – šta sam imao to sam oblačio, imao sam drugačiji akcenat. Nazivali su me Šiptarom dokle god se nisam zauzeo za sebe. To su deca, oni ni ne shvataju šta pričaju, ja sam to morao da rešim nasiljem i onda sam dobio poštovanje. Roditelji su mi rekli da moram sam da rešavam probleme, jer se tako postaje čovek.