Didi Džej, već dugi niz godina je u braku sa srpskim preduzetnikom i IT stručnjakom Danijelom Rokvićem koji je od nje stariji 20 godina i ima troje dece.

Pre nekoliko godina je objavljeno da je Rokvić priveden zbog sumnje da je napao javnog beležnika u njegovoj kancelariji u Beogradu. Tada mu se na teret stavljalo krivično delo ugrožavanje sigurnosti i napada na službeno lice, zbog čega mu je određen pritvor u trajanju od 30 dana, ali je pušten nakon pet. Navodno, on je sklopio nagodbu sa tužilaštvom i dobio deset meseci uslovno.

- Držali su me 20 sati u nekom podrumu gde je minus 15 stepeni, bez vode, toaleta, papira, bilo cega. Imao sam jedno ćebe i smršao sam sedam kilograma. Došla je Hitna pomoć, vadila mi krv, rekli su da ne smem da budem na hladnom ali su me svejedno vratili u taj podrum - otkrio je Rokvić.

Kako je Vidić na svom Fejsbuk profilu objavio preteće poruke koje mu je slao Daniel Rokvić. U porukama koje je slao Vidiću između ostalog je naveo da on štiti svoju porodicu, naročito od "majmuna kakav je on". Optužio ga je za konzumaciju narkotika i napisao da mu je mesto u zatvoru.

- Suprug mi nikada nije pravio problem kad nešto kupujem, čak me on sam često tera da kupujem stvari i naljuti se ako nešto ne želim. Zaista je predivan, uživa kada sam lepo doterana i podržava me u svemu - rekla je Didi.