„Tada sam imala 44 godine, a interesantno je da me nijedan lekar nije poslao na taj pregled. Imam kulturu odlazaka na ginekološki pregled i na mamografiju. Ustala sam jedno jutro i jedan eho mi je govorio: "Idi uradi mamografiju." Nisam mogla da napipam ništa, jer se to nalazilo ispod, odnosno u tkivu, a zbog velikih grudi nije bilo moguće… Da sam napipala, bilo bi već tri centrimetara veliko. Dakle, otišla sam na mamografiju, a doktorka me me je pitala za stari nalaz, što mi je bilo čudno. Onda sam uradila ultrazvuk, zapanjeno sam gledala u doktorku koja ništa nije videla, ali je delovala čudno, rekavši da dođem za tri meseca. Povučena iskustvom da je vreme najvažnije, otišla sam kod druge doktorke, pa mi je opet urađen ultrazvuk. Divna doktorka mi je rekla: "Evo ga, ali pogledaj u nebo i prekrsti se, na vreme si."Ta njena rečenica me je vodila kroz operativni i postoperativni period“, ispričala je Ćana i nastavila: