One su za nas mnogo opuštenije i dešavale su se u domaćoj i prirodnoj atmosferi. U 2024. godini želim da zaboravim, a nikako neću moći, koncert u Zagrebu, kada je snimatelj pao na mene. U trenutku kada sam bila u svojoj najboljoj fizičkoj i psihičkoj formi desila mi se tako jedna neprijatna stvar i to mi je neverovatno. Ali pomirila sam se s tim da je i to, kao i mnogo toga ranije, jedna od prepreka u životu koju moram da prevaziđem i da iz toga izvučem pouku. Izvukla sam je. No, moj problem je to što neverovatno pamtim i ne mogu da zaboravim, tako da sam morala da nađem utehu u svom mentalnom sistemu – zaokupljena sam uvek radom, bilo da se radi o mom ili porodičnom poslu.