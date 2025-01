Zoran Pejić Peja tokom svog uključenja u emisiju " Puls Srbije " koja se emituje na Kurir televiziji, govorio je pitanjima koja najviše interesuju javnost kada je on u pitanju. Dotakao se svoje dugogodišnje karijere voditelja na raznim veseljima, te je pokazao i ono što je stekao zahvaljujući velikim honorarima i čestom angažovanošću.

- Evo šta sam ja zaradio od tih veselja, da se vidi šta ja vozim, koliko treba biti uspešn u život. Treba raditi 30 godina . Nekada je to bio zlatan posao.

- Ne bi imalo smisla da vam ja to otkrijem. Morao bih da dođem po vas, da vas odvedem na jedno veselje i da vidite kako je to, pa bi tek onda morali da pričamo o honorarima potajno. Ja sam najskuplji voditelj, 30 godina se bavim ovim poslom. Ja sam takođe i prvi voditelj koji je krenuo da vodi svadbe. Raditi na bilo kom veselju treba da ti bude čast. Oni odvajaju od usta ceo svoj život da bi napravili to veselje i da bi ono bilo najlepše i najbolje.