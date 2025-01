- Naše dete je umrlo drugi dan, on se pokajao. Ali to nije trajao dugo. Otišao je s drugovima u grad, ostavio me. Ja sam prvo otišla na po mesec dana kod mojih, ja sam morala otkaz na poslu zbog njega da dam, jer mi je dolazio na posao, to mogu i moje koleginice da potvrde. Znao je da me sačeka na ulici, da me prati, autom me je pokupio, maltretirao me, vređao, pljuvao, šutnuo me i pretio mi da će da me ubije. Koleginice su me poslale u policiju. Bila sam izmučena i na kraju sam morala da dam otkaz na poslu. Ja sam morala da se sklonim od njega, došao je na more po mene, pravio je haos. Komšije su prijavile policiji, a ja sam budala koja je molila da ga puste. Psovao me je, vređao... Morala sam s njim da se vratim za Novi Sad, jer mi je pretio. Na kraju me je dovezao u njegovo dvorište, tamo su me sačekali njegovi roditelji... Bili smo zajedno neko vreme, ali opet je počeo da pije, bilo je svega, nalazila sam karmin na košulji, poruke od devojaka... Opet sam ga ostavila, on je obletao oko moje kuće opet, uhodio me na svakom koraku - otkrila je ona svojevremeno.