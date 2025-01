Iako mnoge javne ličnosti ne žele da priznaju ni jedan estetski zahvat kojim su se podvrgle, Nikolija ih je, zbog brojnih spekulacija, nabrojala sve, od prve do poslednje, pa istakla zbog kojih se kaje, a zbog kojih ne.

- Imam želju da podelim sa vama sve, kao i zbog čega se kajem, a zbog čega ne. Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam kompleks, bila sam ravna kao daska. U dvadesetim mi je operacija pomogla da se osećam dobro u svom telu, ali sada u tridesetim, da mogu da vratim vreme, nikad ne bih ugradila silikone. Nemojte mi reći da to sada mogu to promenim, to bi zahtevalo mnogo ožiljaka - počela je Nikolija, pa nastavila sa nabrajanjem: