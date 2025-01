Otkad Grand postoji, od 2004. godine stvarali smo nova imena, nove zvezde i održavali popularnost Bekuti, Šabanu, Tozovcu i svim pevačima te generacije. Otkad smo krenuli sa zvezdama, pa sve do danas to su mnoga imena. Imali smo problem samo s Milanom Stankovićem, koji je kad se vratio sa Evrovizije rekao da neće da se povinuje našem ugovoru i da radi za Grand. To je jedino negativno iskustvo, morao je neku odštetu da plati i to je to - rekao je Saša jednom prilikom i prisetio se nekih koji su upravo sa njim započeli svoje prve korake na muzičkoj sceni.