Dalila je tokom godina izgledala znatno drugačije u odnosu na to kako sada izgleda, a nikada nije krila da se podvrgla određenim estetskim korekcijama. Takođe, kuburila je i sa viškom kilograma, a sada je dovela liniju do savršenstva.

- Radila sam usne, radila sam malo jagodice i malo botoks. To je sve što za šest meseci izađe iz tvog tela, a ti ako želiš možeš to ponovo da uradiš. Operisala sam nos zbog devijacije i imala sam koščicu koju sam ispravila. Niti sam ga skratila, niti sam dirala ožiljak - istakla je ona svojevremeno.

- Kad sam prvi put radila usne, kad se pojavio biopolimer da se radi i tako ti sintetički materijali, hijaluron tada nije postojao. Tada sam uradila jedan mililitar, to se zove jedan kubik, u donju i gornju usnu. Međutim, on se u donjoj baš lepo razgradio, a u gornjoj usni ovde baš sa strane primetim kad pričam na snimku da mi ta strana pada dole. Kada zagrizem usnu, napipam tu kuglicu. Odlučila sam da to operišem. Tokom operacije niste uspavani, ali ide lokalna anestezija, namaže se usna da to utrne i onda se seče - opisivala je Dalila proces intervencije na svom Instagramu.