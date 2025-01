- Imao sam uspone i padove. Nisam uvek imao dobre poslove. Vozio sam Uber taksi, ali samo mesec dana. Dobio sam za to vreme dve kazne i, kada je trebalo da primim platu, bila je mizerna. Radiš od sedam ujutru do sedam uveče, izrabljuju te i na kraju ne dobiješ ništa. Užasan posao. Onda sam vozio automobile koji su se iznajmljivali, to se zove "drive now". Na primer, neko doputuje u Beč i hoće da iznajmi automobil, a ja ga posle pokupim. To je bio pristojan posao. Ali ja sam master žurnalistike i želeo sam nešto više. Na pijaci nisam radio, ali sam dosta vremena provodio na buvljacima. Tamo je dosta naših ljudi prodavalo tehniku, stvari, muljali su nešto i ja sam s njima radio reportaže. Zbog toga sam dane provodio na pijaci, prodavao s njima, družio se. Ipak, imam plan da iznesem svoje stare stvari iz podruma i da ih prodam na buvljaku, to je ovde u Austriji moderno i svi to rade. Simpatično je - zaključio je tom prilikom za "Kurir".