- Tog momka poznajem lično i znam šta on može da kaže. On nije sklon vulgarnosti, pretnjama. Čuli smo se posle toga, bio je šokiran. On živi u inostranstvu i prosto ne prati naše medije, od svojih prijatelja je čuo i želeo da se oglasi da skine ljagu sa svog imena. Povučenim životom živi, nema nikakve veze sa medijima. Tu su sve izmišljene informacije, pomislim, pa iako je potpuno odlepio, zna bar kada je rođen. Oni ni to nisu znali tačno da napišu, sve su izmislili - rekla je Ceca svojevremeno za emisiju Premijera.