Kako se navodi on je imao 0.60 promila alkohola u krvi. Topalko je momentalno isključen iz saobraćaja. On se nije oglašavao za medije, ali se na svom Instagram profilu oglasio objavom koja je šokirala sve. Pevač u svojoj izjavi kaže da nije ugrozio nikog jer je vozio u pijanom stanju.

Ovaj njegov komentar šokirao je sve, pa je njegova izjava postala viralna na mreži "X" gde su svi komentarisali da on jedino što je uradio je to da je ugrozio sve koji su bili na putu na kom se on nalazio sa svojim četvorotočkašem u pijanom stanju.