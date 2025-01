Kako Kurir saznaje, u pitanju su nekretnine koje izdaje za turiste tokom cele sezone. Za to je iskeširala oko 300.000 evra. Ali to nije sve! Radićeva obožava zemlju bogova, pa za sebe u ovom popularnom odmaralištu ima svoj luks apartman s pogledom na more, te nema potrebe da odseda u skupim hotelima.

- Moram da vam kažem da je Indira kraljica nekretnina! Ona se, bez sumnje, dobro stambeno obezbedila. Doduše, ne u Srbiji, nego u Grčkoj. I ne samo to, već je od izdavanja apartmana na Halikidikiju dobro profitirala. Od maja pa sve do novembra ona ima puno posla. Naravno, ima ljude koje je zaposlila i koji to održavaju i vode knjige i troškove, a ona sve to nadgleda. Dobro su plaćeni i sve je u najboljem redu. Pevačica se ne hvali, ona o biznisu i ne priča osim bliskim prijateljima, u koje ima poverenja. Neki su i bili njeni gosti - priča naš sagovornik blizak pevačici i nastavlja: