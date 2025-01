"Ponovo sam moju pesmu prepustio u ruke najboljih. Aca me uvek ispoštuje kao autora pesme, ali njegove ideje kojim nadogradi moje zamisli i način na koji oživi moju pesmu prosto ne može da ostavi nikog ravnodušnim. On i Ivan Lekić uvek nadmaše moja očekivanja. To su uradili i sa prvom pesmom 'Još si moja rana' i zato sam ostao u timu Aleksandra Sofronijevića. Aranžman je živahan, dinamičan, sa dosta živih instrumenta, sjajnim bek vokalima i toplim zvucima Acine harmonike", rekao je Sloba, u čijem spotu se pojavljuje i popularni Sofra, ali je u prvom planu mladi ljubavni par:

"Ova pesma je nastala pre nekoliko godina, kada su kaveri na našoj sceni već uveliko uzeli maha i pevači su sve više tražili put do slušalaca obrađujući tuđe pesme. I to pogledajte koje pesme? Sve hitove stare 30 i 40 godina. Zbog toga je moja namera bila da sebi napišem pesmu koja stilski pripada tom periodu, a nova je, jer vidim da je publika koja voli dobru narodnu pesmu željna još takvih pesama. Mnogi će reći da ova pesma ne donosi ništa revolucionarno u muzičkom smislu, neki će možda imati osećaj kao da su je već čuli. U svakom slučaju, to što je u današnje vreme, kada je muzička produkcija otišla najdalje od narodne muzike ikada, a želje publike i dalje ostale vezane za jednog Šabana, Marinka ili Halida Bešlića, nastala jedna ovakva pesma, dovoljno je revolucionaran i moram biti neskroman, hrabar potez. Možda je ovo težak put, ali ja neću odustati od ideje da snimam, na prvom mestu ono što volim da pevam, ali i ono što osećam da je duboko u duši našeg naroda, a to je dobra narodna pesma, zaključio je Sloba, koji je ovom pesmom oduševio ljubitelje prave narodne muzike, u šta ćete se i uveriti ako pogledate video.