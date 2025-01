- Kad smo već kod Karića, nedavno sam srela bivšeg muža, Bojana, pre susreta sa Bogoljubom. Bila sam sa decom u avionu, posle 20 godina sam srela Bojana. Ne znam sa kim je bio. Nas tri smo sedele, on nam je prišao, pružio je ruku Atini i Niki i rekao: " Ćao, ja sam Bojan i ja sam bivši muž od vaše mame ." One su se šokirale, pošto im nikada nisam pominjala. (smeh) Ali, Duško im je par puta pokazao sliku njegovu - rekla je Jelena za Telegraf.

- To je bio jako interesantan razgovor, dala sam mu do znanja da pazi šta govori, pošto one ne znaju ništa, a on se začudio. Kad se okrenuo i otišao, Nika me je pitala: "Mama, je l' to onaj jako bogat?". (smeh) Ja sam joj odgovorila da nije bitno da li je neko bogat ili ne, nego da je bivši! (smeh) - istakla je Karleuša.