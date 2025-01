- Da se zamonašim me sprečava što pušim i to što volim nudizam. Moram da se rešim tih poroka.Baš me to privlači, mislim da bih mnogo više pomogla ljudima i porodici svojoj da se molim za sve njih. Već 20 godina sam u postu. Horoskop su mi radili kad sam bila mlada i rekli su da ću popularnost da steknem poslom gde ću da pokazujem svoje telo, ta žena je navela bodibilding. Ipak, bio je striptiz. Rekla je i da ću pri kraju žuvota biti okružena zidinama, zatvorenim ustanovama. To mora biti manastir, zatvor nikako jer kriminalac nisam. Porodica me podržava, a prijatelji nekad imaju želju da me odgovore od toga. Mnogo me privlači ta ideja i radim na tome - priznala je srpska striptizeta.