- Ja sam tada radila sa jednim bendom, čiji je pevač bio njihov poznanik. I onda je to tako zapravo ispalo. Ali to je bilo vrlo strogo, u tajnosti. Morali smo da potpisujemo ugovor, da ne smemo da se slikamo tamo. Imali smo čak i haljine koje su šili po našoj meri. Da bi bile iste pevačice, da ne štrčimo previše. Da to ne bude sad kao ona je bila pevala, nego kome se pevalo. A u krajnjoj liniji da ne bi novinari obletali... - rekla je Aleksandra Dabić u podkastu "Morava".