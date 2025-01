- Mogla sam da odapnem, pčele su me napale. Htela sam da operem tepih koji je bio na gelenderu i zavukla sam glavu da ga izvučem jer je bio jako težak. Uspela sam glavom da ga spustim, ali tad su me napale pčele koje su unutra napravile gnezdo. To su bile divlje pčele - rekla je Dobrila i otkrila zdravstvene probleme sa kojima se potom suočila.

- Dobila sam takav svrab da sam pravo uletela u kupatilo da se okupam. Ali počela je da me hvata muka i da povraćam penu kao da sam popila deterdžent. Odmah sam pozvala doktora, srećom da je bio u komšiluku i odmah je došao. Ja sam već bila gotova, počela sam da se gubim, da se ljuljam. Doktor me je zgrabio i dao mi je tri inekcije i tako me je spasao. Rekao mi je da nije došao da bih umrla. To su divlje pčele, toliko su mi otvora dale po rukama, nogama, po stomaku, po glavi. To je bilo grozno. Te ujede sam odbolovala za 15 dana - ispričala je Dobrila za Grand.