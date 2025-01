- U trenu sam se zaljubio u Sonju, koja je pokušala od mene da napravi namirisanu pudlicu. Stezala me je i gušila, a što je najgore, meni se to svidelo. Tek kad smo počeli da se svađamo, shvatio sam da se vraća onaj stari Aca, koji govori šta misli i radi ono što hoće. Sonja je pre mene bila supruga mog kolege, pevača Željka Šašića, kome sam pomogao da se izdigne iz prosečnosti i napravi zavidnu karijeru. Moja tadašnja supruga Nataša i Željkova Sonja upoznale su se, toliko su se zbližile da su otvorile zajednički butik. Posle su bile kao rogovi u vreći. Tada me je Željko zamolio da izgladim nesporazume. "Daj vidi da se pomire." Otišao sam u butik, isterao ih, uzeo ključ i obe oterao u pi**u materinu - piše u njegovoj biografiji, u kojoj dalje navodi da mu je Željko tada rekao da se razvodi.