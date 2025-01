Milan Dinčić Dinča najviše će pamtiti prethodnu godinu po tome što je po treći put postao otac. On i njegova supruga Jelena dobili su sina Stefana.

- Da ne budem sad previše skroman, ali nismo očekivali da će biti tako lep odziv. Uklopili smo se u tu priču jako lepo. Imamo dobre vaspitačice i pedagoge. Deca su sva iz komšiluka, to su sve deca naših prijatelja. Sve u svemu, jedna jako lepa i zdrava priča.

- Pas je ženin. Ponekad ga ja prošetam kad idem i ja u šetnju. On nije velika obaveza. Deca koja su malo veća već se sama čuvaju. Njima smo dali neka zaduženja, da srede sobu sa igračkama i tako. Jedina je obaveza sad oko bebice, ali stižem sve. Postavio sam prioritete, a kad se oni ispune, može i sve drugo. Prvo porodica, pa sve ostalo.

- Sva deca liče na Jelenu, šta da radim! Kažu svi da se menjaju kako rastu, ali ja nešto ne vidim da liče na mene. Za prvo dete je bilo sve srčano, da možda nešto ne fali, da li spava dobro, za drugo je već bilo đene-đene, a sad sa trećim sam totalno opušten. Stariji sin sad treba da krene u školu, već mi zadaje neke glavobolje, ali on je već formirana osoba i mora mu se posvetiti pažnja.

- Milica Todorović. Još jednu, dve pesme da ima koje će biti bum i to je to. Mislim, ona može već sad, ali eto. Ona je ista kao ja, ali može ona to. Znam ja nju.