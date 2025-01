- Pa jeste, to su te pesmice koje ja zovem pesmice, a nisu ni malo lake. Boga mi su i zahtevne. Ja sam dosta radio i dosta radim ta narodna veselja i poznat sam po tim nekim dvojkama, gde ima u mojim tekstovima lepih i simpatičnih priča i reči. 120 pesama imam koje sam snimio u mnogim žanrovima i nekim manirima, muzičkim pravcima.

- U to vreme kada sam ja počinjao, pošto ja sam dosta dugo na estradi, rekao sam od osamdesete, tada sam svirao klavijature i svirao po hotelima. Tu sam 4 do 5 godina bio aktualan, pevušio i svirao. Međutim, onda sam otišao u Sarajevo, krenuo sam solo karijeru i krenuo da pevam po kafanama, tako sam ušao da pevam najviše romska veselja. Nije ni malo lako. Veruj mi da sam se sada malo i povukao, a i kod njih se suzilo.

- To je mnogo teže, moraš da imaš jako velik repertoar, zato što su romi jako zahtevni, oni slušaju sve, prvenstveno kvalitetno pevanje, kvalitetnu pesmu. Pre 30 i nešto godina pevao sam dosta sevdalinki, dakle to su jako zahtevne pesme. Međutim, ja sam imao tu sreću, pa me je Mile Kitić kao klinca odveo iz kafane gde sam svirao, da pevam na turneji. Ja sam tada prvu ploču snimio 85. godine.