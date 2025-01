- Što se tiče Marka Đedovića, Marko je jedan sjajan dasa, moj drug i prijatelj. Pre ulaska u "Elitu" ja sam stupio u kontakt sa njim, zamolio sam ga da pripazi na Jovana i on je prvi put u seriji. Elita je jedna sjajna serija! Danas se dešava ono, sutra ono, jedna sjajna serija, mislim da je svima intresantno...Život je snalaženje, to je moja uzrečica i moja misao od malih nogu, kada je Jovan imao maltene četiri, pet godina, govorio sam mu: "Život je snalaženje", šta znači to? To znači sve, koliko se snađeš, toliko ćeš imati. Nijednog trenutka se to nije odnosilo ni na šta drugo, osim da mu je Đedović prijatelj. Tako da, šta se dešava između njih, ne znam, totalno rasulo. Kada je on ulazio, ja sam mu rekao da bude šta jeste, a to se i pokazuje da je iskren do zadnje kapi znoja i priča istinu.

Kakve su Vaše prognoze i da li ste se posle sinoćnje emisije razočarali u Enu?