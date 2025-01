- Sin mi se rodio u Gradskoj bolnici. Žarko Laušević mi je javio da se Olga porodila i da sam dobio sina. Bio sam kod kuće i ja sam potpuno poludeo, to je za mene bilo - vaaaauuuu! Imao sam 27 godina, nisam imao pojma šta je to roditelj. To sam tek kasnije saznao, Jakov nije spavao do petnaeste godine, spava samo kad ga ljuljaš, čim prestaneš, on se probudi. Sad je druga situacija, sad spava normalno - ispričao je u ispovesti za "Kurir" njegov otac za Pele jednom prilikom