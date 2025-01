- Moram da pozdravim čika Pajketa i tetku Nadu, to su Jovanini roditelji i oni su me gledali kao svoje dete. To nikada neću moći da im zaboravim, to je jedna jako lepa stvar i humana. Ne bi to svako prihvatio, to je velika odgovornost. Njen tata me je čekao na stanici, kada nisam imala para, oni bi mi dali, nisu pravili razliku između mene i Jovane, i sada bih da im pošaljem jedno srce i ljubav. Sada sam videla Jovaninog tatu posle mnogo vremena i jedva sam se suzdržala da ne zaplačem – rekla je Milica, koja uživa u novoj ljubavi.