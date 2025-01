- Jedne večeri sam zaboravila novčanik i sela sam u prvi taksi. Međutim, taksista me je odvezao u jednu mračnu ulicu i hteo je da me siluje. Pošto znam da, ako silovatelj oseti strah, moram sam da mu se suprotstavim. Rekla sam mu da hoću da spavam sa njim, ali da ne mogu bez alkohola. On nije ništa prihvatao i morala sam nekako da mu skrenem pažnju. U trenutku sam se setila Monike Levinski. Rekla sam mu da mogu prvo da mu pop**im, pa ćemo onda dalje. Ja kleknem, ali i on se prepao, pa mu je bio mali! Nisam imala šta da stavim u usta! Kada sam počela, ja mu ga ugrizem svom snagom! Međutim, on je imao skalpel kod sebe i dva puta me je ogrebao po leđima - rekla je Jelena, koja je dodala da je na kraju ipak uspela da se nekako izvuče i pobegne.