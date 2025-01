Nina Badrić , kako kaže i u dok su je vetrovi života lomili, nikada nije padala, borila se sa njima, noseći najlepši osmeh. Znala je da uvek na kraju tunela postoji sunce koje zaslužuje. Zato kroz pesme pokazuje emocije, a publika to oseća i veruje joj. Tako će beogradska publika imati prilike da je čuje u beogradskoj areni. Ona je iskreno i sa puno ljubavi pričala o našoj publici.

- Objavila sam prva tri singla, a ljudi su lepo odreagovali na pesme. Čini mi se ovako na prvu da je nekako najveću emociju izazvala “Moji ljudi”. No tek su nekoliko meseci u eteru, a moje pjesme s vremenom dobivaju pravu sliku. I za muzičara mog profila pregledi ili trending nisu pravi pokazatelj pesme. Tek na koncertima uživo dobijem pravu sliku.

Od kada ste se pojavili zračite posebnom energijom. Pozitivni, duhoviti i uvek svoji. Kako ostati svoj? Koliko vas je u teškim momentima to vodilo kroz život?

- Mene je spasio moj smisao za humor. Sve okrećem na šalu i tako se lakše nosim sa ozbiljnim stvarima s kojima se ne treba šaliti. Veliki sam optimista, a ljudi koji me poznaju kažu da sam i velika pozitiva što mi je uvek drago da čujem. Mislim da se čovek takav rodi, a ja sam od malena bila klasa optimista. Uvek nasmejana i spremna za šale. Sa mnom je uvek veselo.

- Nema ništa lepše nego kad se čovek dobro isplače. I sreća i tuga su sastavni deo života, a sve je borba od kada se rodimo. Od prvog dana pa do zadnjeg. Poenta je ostati zdrave glave i čvrsto na nogama jer kad čovek padne neuspeh je jedino ako ostane da leži na podu. Čovek nikada ne sme prestati da veruje u dobro i nikada ne sme odustati od sebe.

- Ja sam srećna žena. Mislim da se to na meni i vidi. Zadovoljna, ispunjena i ostvarena. Kroz život se ne ide stihijski već sa postavljenim ciljevima ispred sebe. Sve što je bilo ili je u mojoj moći to sam ostvarila, no za neke ciljeve vas mora malko i sreća pomaziti. Verujem svim srcem uvek u dobro. Treba kroz život ići kao stjuardesa koja zna da avion pada, ali ne skida najlepši osmeh sa lica.