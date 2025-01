- Uvek sam se plašila tih balkanskih okova da me udaju, stave me u kuću, samo deca, kuća, sve postaje monotono i to je to... Ja to gledam iz ugla moje porodice. Moj otac je bio strog, moja majka nije imala pravo glasa, pa onda baka i deka, muška figura je uvek bila dominantna. Žene nemaju pravo glasa, ne čuju se njihove potrebe... Ja sam ta neka crna ovca u familiji koja je želela neke stvari da menja... Taj stereotip je vladao u mojoj porodici i familiji i jednostavno ja sam išla nekim drugim putem, na silu sam postala emancipovana. Život te šiba, tako me je i kroz veze šimalo. Ljubavni život bio je vratoloman, bolan, lepotu sam naalzila u svojoj samoći - rekla je Stanija u emisiji Magazin IN i progovorila o ljubavi s Alibabom.