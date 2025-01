Jovana je konačno progovorila o svom odnosu sa Marijom, priznajući da su je medijski natpisi o njihovom prijateljstvu veoma nervirali.

Iako su Jovana Pajić i Marija Šerifović dugogodišnje prijateljice, mnogo se pisalo o njihovom ljubavnom odnosu.

U emisiji "Zvezde Granda Specijal", Jovana je konačno progovorila o svom odnosu sa Marijom, priznajući da su je medijski natpisi o njihovom prijateljstvu veoma nervirali.

- Na to sam otupela, stvarno je paradoksalno da se ja ograđujem od nje ili ona od mene. Ti čoveku kada daš istinu i staviš mu je ispred nosa, on hoće da veruje u ono šta hoće. Na kraju krajeva, i da to jeste istina, pa da li ću ja da dođem u emisiju i da kažem tako je - rekla je Jovana za Grand i dodala:

- Sve je pogrešno. Ne možemo da pričamo samo o tome kakvu sam ja pesmu ubola, kako izgledam lepo, da mi je lepa kosa. To je dosadno, mora da se napravi neka intriga koja će da navede nekoga ko je iza ekrana da kaže ‘Pa i on je od krvi i mesa, nije samo moj život katastrofa i ona je pogana, grešna i loša’. I meni kao čitaocu je dosadno da čitam samo cveće i proleće, hoću i ja nešto da pročitam gde se puši, pa da gde ima dima ima i vatre. Ja stvarno razumem i to.

Pevačica je naglasila da bi sve bilo drugačije da je ona u braku ili da ima partnera, jer ovako svako može da kaže ono šta mislii.

- Kada je žena slobodna, ona je meta da joj se svašta kaže i da se svašta misli. Kada imaš momka, muža onda imaju neki respekt i distancu. Ovako kad si solo, imam dve glave, tri noge, možda sam i promenila pol. Ja na sve to kažem tako je, pa puta deset. Moram da priznam da me je u početku nerviralo, stalno se priča ponavljala. Ja sam samo o tome pitana, možda bih pričala i o globalnom zagrevanju da me neko pita - kazala je Jovana.

