Željko Ražnatović Arkan je mnogo voleo kocku, a nijedan beogradski kazino u to vreme nije ni pokušao da "radi" komandanta Srpska dobrovoljačke garde, jer su mnoge kockanrice držali kumovi i prijatelji Ražnatovića, navodi svojevremeno Mondo.

"Željko Ražnatović je voleo da se kocka, a dešavalo se da izgubi sve pare. Jednom je došao kod mene u lokal i kaže: 'Druže, može jedno piće?'. Ja ga tu častim kafom, pošto nije pio alkohol, pitam ga gde su mu kola, kaže nema, i to je izgubio na kocki. Nije imao dinara u džepu, sve je izgubio, za kafu nije imao. Međutim, dešavalo se i da dobije na kocki, pa je tako jedne noći došao u “Dugu” sa najlonskom kesom punom para. Unutra je bilo 55 hiljada dolara. Pitali smo ga šta je to, je l’ to negde opljačkao, kaže uzeo na kocki i odmah ide da kupi kuću. Samo je tu odvadio par hiljada i častio DJ Čupka, a kaže tačno mu 50 hiljada treba da kupi kuću preko puta Marakane", rekao je Vlada Perović, bivši muž Lepe Lukić, u jednoj emisiji.