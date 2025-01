- Moje dete ima pravo, ni meni ni njegovom ocu niko nije birao partnere. On je tamo, on će doneti svoju odluku. Ja da podržim te stvari ne želim. Ona je nečija majka, nečije dete i nijednu ružnu reč ne želim da kažem, ja nikada nikoga pljunula nisam, pa neću ni sada. To će biti izbor mog sina, a ja imam pravo, kao majka, da kažem da se to meni ne sviđa. Zdravo, doviđenja, meni nije niko ni šef ni gazda. On će odlučiti. Mislim da je jak, ali srce i emocije... U to ne mogu da ulazim, niti to da mu raščistim tamo - priča Zlata.