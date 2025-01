- Na bolesnom smo nivou. Ja žene jako volim, naše žene su prelepe. Mislim da ima pre i posle Isusa Hrista, i pre i posle Instagrama. Žalosno je to. Imali su 107 operacija i opet stavljaju filter. Znači opet nisu zadovoljne, pa čemu filter? Ja nemam ništa protiv estetskih korekcija i ja se sam ponekad ubodem, treba za par meseci da se zategnem, to je normalno. Spavam po kolima, normalno je da ću biti zgužvan. Ja sam gledao te mučenice, one dođu na kastinge, na Instagramu “gore”, pravi anđeo, a ovamo grobina ne možeš gledati u nju, ne dao Bog nikome. Plasitčna hirurgija je vrlo potrebna. Male, velike grudi, kriv nos, klepmav, to ti smeta, ima frajer, platiš ga, on te pospremi i zdravo. Ali da težiš idealu, nećeš ga nikad dostići. Ne treba sve da bude idealno, šta ti je onda smisao života? - rekao je Maca, otkrivši nam da ima bezbroj neostvarenih želja ka kojima teži: