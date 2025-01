Iskustvo života

Gostujući u emisiji "Zvezde Granda Specijal", Milica je ispričala kako je prizvala poziv za tezgu koju nije mogla ni da sanja.

- Bila sam u Hrvatskoj, imala turneju, bila sam u jeku popularnosti, sve je gorelo. Peti dan, umorna... Sedim u nekom kafiću, moj bend, sestra, zet... Na TV-u Nole igra neki turnir. Ja gledam, ovoga mi krsta, i kažem:"Jao, on se ženi za pet dana", i kažem sestri:"Jao, zamisli, što bi bilo lepo da ja pevam Novaku, čoveče". To sam rekla bukvalno kao dete, poslala tu frekvenciju, vibraciju u Univerzum. Kunem se, u roku od minut, ako ne i manje, zvoni mi telefon, Miša Mijatović me zove. Gledam u telefon, mislila sam da me sigurno zove za neku tezgu, ma, ne mogu to da radim, te zabave, fokusirala sam se na klubove...

Ipak mu je odgovorila na telefonski poziv i nije zažalila.

- Kaže on meni:"Nemaš slobodan dan? Zamolili su me Đokovići da te pitam da li bi im pevala na svadbi?". Ja reko:"Molim?! Hajde ponovi mi, molim te". Kaže on:"Razmišljali su ko bi im pevao na svadbi, izabrali su tebe, dopada im se tvoja energija i tvoja spontanost, to što nemaš mrlje u karijeri...". Ja kažem menadžeru:"Sve otkazuj!". To je bilo uzbuđenja, ekskurzija, ma, svašta je bilo - priseća se pevačica

Na pitanje voditelja da li se tamo "osetila moć", Milica je rekla:

- Nisam to tako doživela. Novaka nisam poznavala od ranije, tada sam ga upoznala, ali sam osećala njegovu energiju. Ja sam nekako znala da sa tom njegovom energijom i tom Jeleninom smirenošću, da to ne može da bude sve na note, znaš. To je bila jedna jako lepa zabava, u dve večeri se to delilo... Stvarno je bilo lepo iskustvo. Kada mi je rekao:"Siđi s bine, daj onu "Tri čaše", rekla sam sebi:"Vau! Da li se ovo dešava meni?!". To prijateljstvo traje i dan danas, i danas im radim svirke sa zadovoljstvom, Jeleni sam skoro pomenula rođendan

