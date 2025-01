- Moramo smisliti naziv za tu telenovelu, ali u svakom slučaju znamo ko su glavni glumci. U ovom slučaju ja sam bio gostujući, imao sam epizodnu ulogu. Ja moram da kažem kako sam došao do toga da sam sistematski uništen od strane telenovela glumaca. Malo iza nove godine zvonio mi je telefon i sa druge strane bio je Rale. Ja sam se, naravno, javio, kao i uvek što se javljam na sve pozive, a on je meni rekao ovako "Je li, jel tebe zvala Ana?" - započeo je i dodao:

- Mislim, ne da me nije zvala, nego ženu nisam vidio 100 godina. Ja kažem ne, na šta je on meni "Ona je došla i rekla, nije ni čudo što ja s tobom ne mogu, jer ti si najveće ... od čoveka, to mi je rekao Goran Jovanović". Rekao je da me je pozvao pred njom, a ja se nisam javljao. Meni je bio isključen telefon u tom trenutku. Ona je rekla da sam ga blokirao. U svakom slučaju, ta epizoda nije dobila svoj nastavak. Ja sam rekao ovako, ajde neka mene okrene Ana sa tog broja na kojem se čula sa mnom, ako ga ima, pa da sve razjasnimo jednom za navek i da vidimo o čemu se radi tu uopšte u vašoj priči. Bilo mi je vrlo bitno to da saznam, pošto nisam informisan da smo vodili taj razgovor. Na tome se završilo.