U to se uverila ekipa Kurira, koja je boravila u Grabovcu i razgovarala s njenim nekadašnjim komšijama. Zlata je tamo omiljena, svi iz njenog kraja vole kad ona dođe u posetu, kažu da je požrtvovana, da je izdržavala majku, ali i da danas finansijski pomaže brata i njegovu porodicu.

- Šišam celu njenu porodicu, oni su dobri ljudi, a i veoma muzikalni. Zlatin brat Đorđe Đorđević Piloš ima ćerku kojoj je dao ime po svojoj sestri. Ista je pevačica, to je mala Zlata, ona je isto lepa kao njena tetka, peva predivno. Nije kod nas uspela da se probije, pretežno peva po inostranstvu. I Piloš je legenda harmonike, on je bio najbolji harmonikaš na našim prostorima - rekla je Seka, frizerka iz Grabovca.

Ona nas je uputila dalje u pravcu škole koju je Zlata pohađala. Petrovićeva je, kako su nam rekli, redovno išla u školu do kraja četvrtog razreda, nakon čega ju je vanredno završila.

- Dragica je bila prelepa žena, koja je pevala kao slavuj. Ona kad zapeva, mi se trudimo da ne dišemo glasno da bismo je čuli što bolje. Svi su bili tužni u selu kad je ona umrla. Dragica je bila poznata po svojoj lepoti, Zlata je na nju povukla, kao i talenat za pevanje. U to vreme cela obrenovačka okolina bila je zaljubljena u nju, naš kraj je imao definitivno najlepšu žensku osobu - kazao je komšija i penzionisani profesor Dušan, a onda se osvrnuo na Zlatino školovanje:

- Ja njoj nisam predavao, znam da je do četvrtog razreda bila redovan učenik, posle je počela da peva, pomagala je finansijski porodicu pa je od četvrtog do osmog razreda dolazila i vanredno polagala ispite - zaključio je on.