Pevačica je objavila stori na instagramu gde iznosi stavke o mužu poznate pevačice, uzimajući u obzir da je i on poznata ličnost, te da je koristio mlade umetnice. U saradnji sa njihovim menadžerima koristio ih je tako što su ih forsirali da pevaju na privatnim događajima, zatvorenim proslavama i splavovima, te se povela debata i o tome da li je to u ugovoru, budući da se radi i o Grand produkciji. Karleuša nije istakla tačna imena, ali je javnost odlučila da je reč o Lepoj Breni i Bobi, te su krenule i spekulacije.

- Dolazimo do toga da su u ovome mnogi prepoznali Lepu Brenu i Bobu. Dakle, to je sada već polemika koja se povela na društvenim mrežama. Ona nije navela ime, mi ne znamo o kome se tačno radi, ali da kažemo da je realno sve uputilo na tu stranu. Ono što se desilo je da je usledio iznenadan obrt, koji niko nije očekivao, a to je da je Lepa Brena sada postavila odmah iza toga jednu dvosmislenu poruku. Stavila je stihove svoje pesme "Perice, moja merice", a stavila je i neka srca. U suštini, mnogi smatraju da je ovim odgovorila Karleuši na njenu objavu, mi ne kažemo to, ali ja ću sada reći samo jednu stvar. Meni se ova Brena mnogo više sviđa nego ona Brena ranije, opuštenija je, pristupačnija, srećnija - ispričao je Goran, na šta se Julija nadovezala: