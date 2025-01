Ona nije imala protivkandidata za duel, pa su samo nju ocenjivali. Tek nakon što je ona otpevala dve pesme, voditelj Voja Nedeljković je objasnio o čemu je reč. Naime, dečku, koji je trebao da bude s njom u duelu, je imao smrtni slučaj. On je rekao da je kandidat odustao jer mu je preminuo član najuže porodice.

- U pitanju je moj kanidat. Preminula mu je majka. On nije odustao od takmičenja to moram da kažem, ali ćemo prolongirati dok ne bude spreman da se vrati. On je dečko došao u Beograd, bio je sinoć kod mene na probi, a onda mu je javljena ta vest – objasnila je Viki, a u studiju je na trenutak nastao muk.