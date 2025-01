Tanja Savić nastavlja sa turnejom u sklopu koje obeležava 20 godina uspešne karijere. Posle prepune Beogradske arene, na red je prošlog vikenda došao Niš i Hala Čair. Dvorana je ispunjena do poslednjeg mesta, fanovi nestrpljivi da sa svojim idolom uživaju u muzici. Publika je sa Tanjom u glas pevala sve pesme, a hitovi su se nizali, kako oni sa početka karijere, tako i oni novijeg datuma. Ukoliko je muzička zvezda omiljena u regionu, svedoči i to da su ljudi iz Bugarske, ali i iz Severne Makedonije prešli ozbiljan put da bi uživali u pevačicinim hitovima u Niškoj dvorani.

- Ja sam se u među vremenu prehladila, to jest juče ujutru kad sam se probudila, grlo je bilo upaljeno i bilo je strašno, ali su moji lekari reagovali, tako da sad sam na kortikosteroidima.

- Ja sam izdala novi album sredinom 2024. godine i neke pesme su se zavrtele. Ono što bih spremila možda na proleće, to bi bila jedna pesma koja bi bila malo u trep fazonu, da obradujemo i mlađu publiku.

- Njena želja je bila da budem gost baš u mom gradu. Ja sam sa velikim zadovoljstvom to prihvatila, inače sam trebala da budem u Turskoj. Drago mi je da je večeras hala Čair ovako puna.

- Posle toga je bilo par nekih singlova i priznajem, bila sam se malo produkcijski ulenjila. To nema veze sa mojim biznisom. Moj biznis je započeo 2020. čini mi se, tako da to nema veze s tim. Jednostavno produkcijski nisam imala taj elan, nije me pokretalo da snimam. Dugo sam pravila pauzu, ali sam u tom periodu prikupljala pesme. Mislim da je april neki krajnji rok za album.