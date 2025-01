- Jako mi je žao što sam bila vulgarna, ali je*iga, sa stokom se ne može drugačije...Kačavenda, da, htela sam malo oštrije poene, ali ne zaslužuje drugačije. Ja sam pogrešila što sam izvadila irin i nisam slušala, ali kada sam došla kući i kada sam čula šta je ona sve spominjala, vidi, dragi Bog je pogledao što nisam čula, inače bih skočila preko stola - rekla je Ermina, a onda se osvrnula na Enu Čolić, s obzirom na to da je i sa njom imala sukob:

- Nema emocije, ne sviđa mi se, to je nametanje, ja navijam da se Terza opameti i da se vrati Milici i bebi...Napisala sam joj poruku da sam mnogo ponosna na nju zbog toga, to je jedan ogroman korak, uvek sam joj govorila: "Videćeš kada se rodi beba kako će ti se emocije poslagati i onda će ti biti prioritet dete i dobrobit deteta", nije mi verovala i vidim da ide u dobrom pravcu. Navijam da se sve to poslaže kako treba - rekla je ona.