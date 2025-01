- Krijem se od vas novinara! Sinoć je na nastupu bilo strava. Ponosan sam da je Cobijeva i moja pesma završila u nastavku holivudskog filma "Bratstvo lopova", baš je svetska priča. To je važna vest - rekao je on prvo.

- Video sam da je Vojaž glumio, video sam to, nije me fascinirao, iskreno - kazao je Mili pred kamerama.

- Ne nervira me kad ljudi pišu o mom OnlyFans profilu. Nemam više profil, to je bilo zezanje... Nemam vremena za to. Zarada je bila dobra, ali sam se zabavljao ja... Ja sam mašina za lovu! - naveo je on.