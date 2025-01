- Živim život bez života. Nema reči koje bi mogle opisati bol koju osećam i to niko neće razumeti, osim onih koji su izgubili voljenu osobu bez traga. To je jednostavno razarajuće - reči su kojima Gordana Kovačević , majka rijaliti zvezde Marijane Seifert , opisuje agoniju kroz koju prolazi otkako joj je ćerka nestala bez traga.

Nedugo nakon Marijaninog nestanka, njen muž Karlo Seifert ispričao je medijima šta je policija rekla u vezi tih video snimaka. Prema njegovim rečima, postoji nekoliko snimaka nadzornih kamera koje su zabeležile Marijanin odlazak u nepoznato. Dve kamere su na ulazu u zgradu i pokazuju da je Marijana sama izašla iz zgrade u kojoj je živela. Sledeća ju je snimila na ulici kroz koju je prolazila i na tom putu, kaže Karlo, niko je nije pratio niti zaustavljao, a u to vreme nije prošao ni jedan automobil ni pešak. Četvrta kamera se nalazi na benzinskoj pumpi i zabeležila je trenutak dok Marijana korača prema mostu, ali ne i da se popela na njega i učinila ono najgore. Uprkos dugim molbama i pravnoj borbi, Gordana i ostatak porodice Kovačević nikada nisu videli te snimke.

Mahali su mi tim CD-ovima ispred nosa i rekli da ne mogu ništa pokazati dok istraga ne završi. Pitala sam ih zašto su snimke onog nesrećnog momka iz Splita koji je nestao u Beogradu tokom Nove godine, bile dostupne medijima, a oni su mi odgovorili da je on nestao u drugoj državi. Pitanje je samo šta to tačno kriju da ni moj pokojni muž ni ja nismo mogli samo da ih pogledamo – kaže Gordana.

I tu nije kraj zagonetkama o toj kišovitoj noći. Majka i danas ne razume ko je i gde je taj misteriozni svedok koji je, prema policiji, u trenutku nestanka njene ćerke sedeo ispod mosta. Policija ga je pomenula tek mesec i po dana nakon nestanka, a on je rekao istražiteljima da je čuo Marijanin krik, a zatim, kako tvrdi, skočila sa mosta. Gordana otkriva da je navodno reč o nekom avanturisti iz Belgije, ali...

Jedna od retkih informacija koju je dobila od inspektora, gotovo dve godine nakon nestanka, bila je posebno morbidna i seća je se sa gađenjem. Inspektor joj je, naime, rekao da je jedan ribar video nešto plavokoso kako pluta rijekom, ali nije se previše obazirao jer je mislio da je to lutka.

- Da li je moguće da bi neko, nakon takvog prizora, nastavio dalje, a da se nije uverio da to nije mrtvo telo? Oni se rugaju u lice i žele me uveriti da je moja ćerka skočila sa mosta. Nijedan drugi scenario za njih ne postoji i ne mogu vam opisati koliko me sve ovo izjeda - uznemirena je Gordana koja ne namerava da odustane od potrage za Marijanom ili barem istinom.