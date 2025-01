- Drali su se na mene tokom rasprave njihove, često sam se pitao ko me više voli od njih. Nisam osetio više tu porodičnu ljubav, na okupu. Upravo sam se zbog toga trudio da udovoljim mami i tati, a onda polako shvatio da to ne treba da radim. Možda se zbog toga neka moja nesigurnost razvila. Nekad me je njihovo mišljenje sputavalo. Vidim sebe ponekad u Ćubi, jer je on nesiguran - rekao je Jovan i otkrio: