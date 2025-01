- Dobila sam jednom prilikom hormonski disbalans, zdravstveno sam bila loše i to se odrazilo na moju kilažu. Posle toga sam se pojavila kod Ognjena Amidžića u emisiji, i tad su krenuli komentari da sam preterala sa botoksom. Ne volim ni da pričam o tome, to me je tada baš povredilo. Doživela sam sajber nasilje i to sam baš teško podnela - rekla je za Grand, pa je nastavila: