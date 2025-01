Dan je proveo sa sestrom, majkom, ćerkama i sestićima u restoranu koji je nedavno otvorio, a tamo je i oduvao svećice na torti. Nakon dnevnog slavlja žurka se nastavila u jednom restoranu u sklopu hotela. Slavljenik je stigao među prvima, a bio je kao i uvek skockan od glave do pete. On je nosio svetlo sivo odelo, cipele i košulju. Za atmosferu je bila zadužena osim benda koji je bio tu i pevačica Milica Jokić, a od ličnosti sa estrade bila je Ana Korać, Mia Borisavljević i njen suprug Bojan Grujić koji je otkrio da su on i Tošić godinama prijatelji.