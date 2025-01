-Tačno je. Kada živite ovde, imate potrebu da se socijalizujete i medju “našim” ljudima. Time sam se vodio i ja. Izuzetno sam uvažavao Draganu, pa me je tako prvi susret sa njom doslovno ostavio bez teksta i ujedno potvrdilo ono što sam do tada samo mislio, a to je, da je Dragana stvarno jedna divna žena - prisetio se pevač svog prvog susreta sa Draganom i otkrio kako je njihov kontakt dalje tekao.