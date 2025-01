-Verovatno svi već pretpostavljaju da kada si deo nekog slavlja gde se ljudi vesele, da često možeš razna ponašanja i reakcije da vidiš i da se susretneš, no zaista od mnogih, najviše mi se izdvaja i nikada neću zaboraviti jeste situacija kada nas je 2023. godine pozvao jedan čovek da nas angažuje za svoje venčanje. Mi smo to odradili, bila je odlična svadba. Ali, 11 meseci kasnije, zove mene ponovo taj gospodin i kaže: "Da li ste slobodni da mi pevate na novoj svadbi?", trebalo mi je nekoliko trenutaka da se saberem, i bez

razmišljanja sam prihvatila jer me je zanimalo kako će to ispasti – navela je pevačica Branka iz benda Hopa Cupa.