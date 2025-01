Verovatno većina vas nije čula za Tamaru Ćirić , Milicu Ristić, Ivu Bojanović, Sanelu Vujinović. One su klupske pevačice. Uglavnom, njima i nije važno da budu slavne i popularne iako se bave muzikom, od toga žive i zarađuju. Možda i bolje od većine koleginice koje su stalno u medijima i non-stop snimaju pesme. Bukirane su od početka do kraja godine, a svako ko se zadesi na njihovom nastupu se provede odlično.

Na primeru Tamare Ćirić to izgleda ovako: ona peva za 700 evra po nastupu, a na to treba dodati i bakšiš koji dobija kad peva na žurkama i privatnim proslavama. Taj bakšiš kreće se od 300 pa do 3.000 evra, što znači da ona za jedno veče može da zaradi blizu 4.000 evra. Za razliku od poznatih pevačica, ona ne mora da plaća bend, koji bi je koštao preko 1.000 evra, niti putne troškove jer uglavnom peva u prestonici. Kako navodi izvor, Ćirićeva mesečno ima i preko 20 nastupa, pa dolazimo do toga da može da zaradi između 20.000 i 60.000 evra. Da je njoj ovo isplativ posao, pokazuje i to što je od pevanja mogla da kupi luksuzni stan na Vračaru i da potpuno renovira svoju porodičnu kuću u rodnom mestu. Naravno, ona kao i sve devojke voli skupocene komade garderobe, pa to sebi lagano može da priušti.