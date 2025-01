Ilić je, naveo, kako bi došao do Novaka, prvo se obratio njegovoj supruzi Jeleni, koja mu je šaljivo odgovorila.

- Bio je u Srbiji i ja ne mogu da dođem do Đokovića, ali pošaljem poruku njegovoj ženi da pitam kao da li možemo da se slikamo Novak i ja, biće fora, jer kao on je prvi na svetu, ja sam prvi na Balkanu i da napravimo foru kao da smo prvi Srbi najjači, nikakva nacionalistička priča da se razumemo, nego bukvalno forica - započeo je Bogdan, pa onda otkrio i šta je Jelena rekla:

- Ja sam se zgranuo šta mi je rekla slušaj: “Hahaha, blesav si. Slušaj, u kratkim crtama – jesi najbolji jutjuber, bravo! To je ogromna stvar i čestitam ti od srca, izborio si se za nešto što je tebi bitno. Ja uvek motrim na mlade ljude i čula sam za tebe, međutim, vrednosti kojima se ističeš se stavrno ne poklapaju sa onim u šta mi verujemo. Ti si izabrao da promovišeš materijalne stvari na malo vulgarniji način izražavanja nekih svojih ciljeva i aspiracija. Mi ipak idemo drugim putem i to ne znači da to što radiš ne donosi rezultate - ispričao je Bogdan na svom strimu.